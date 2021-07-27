تحذيرات عاجلة من طقس شديد الحرارة غدًا الأربعاء



وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:



- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021.