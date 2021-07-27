أسامة ربيع: الكراكة حسين طنطاوي نقلة نوعية لأسطول قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وصول الكراكة حسين طنطاوي إلى قناة السويس يؤكد قدرة مصر على امتلاك واحدة من أكبر كراكات الشرق الأوسط وذات قدرة مضاعفة في كل أنظمتها.



وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن هذه الكراكة تمتلك أحدث أنظمة التكريك المستخدمة حاليًا، مشيرًا إلى أنها ذات قدرة عالية فيما يتعلق بأمور التكريك والرؤية من العمق.



وأشار إلى أن وجود الكراكة حسين طنطاوي ومن قبلها مهاب مميش يجعل مصر تمتلك القدرة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسهل عمل الدولة المصري في مشروع التكريك والتعميق والازدواج الذي يتم بقناة السويس ويعطي فرصة أكبر لإمكانية تخفيض مدة المشروع ليتم في 20 شهر بدلًا من 24.



وأوضح أن هذه الكراكات تعمل في القاع الصخري أو الحجري وهو ما يوفر العملة الصعبة التي كانت تنفقها الدولة المصرية في حالة احتياج كراكات لتقوم بالتكريك في هذه الظروف، مؤكدًا أن هاتين الكراكتين يمثلان نقلة كبيرة لأسطول الكراكات في قناة السويس وهذا دليل على التطوير الذي تقوم به مصر وقدرتها على توطين التكنولوجيا وامتلاك العلم بإرسال فرق من العمال للتعرف على كيفية استخدام هذه الكراكات.



