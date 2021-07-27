رسميا.. مدافع صيد المحلة في صفوف الحمام بالقسم الثاني





واصل نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد.



حيث نجح الفريق المطروحي في التعاقد مع إبراهيم الحديدي مدافع صيد المحلة لمدة موسمين في رابع صفقات الفريق المطروحي الصيفيه إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور عدلي رسلان رئيس النادي، وإبراهيم رسلان مسئول التعاقدات، وحسن علي وكيل اللاعب.



وكان الفريق المطروحي قد تعاقد مؤمن فكري لاعب المتصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا.