بدأ العد التنازلي.. موعد انطلاق الدوري الإسباني في الموسم الجديد

يستعد عشاق كرة القدم العالمية لانطلاق بطولة الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس المقبل فى لقاءات قوية منتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة.





وكان اتليتكو مدريد قد حقق الفوز بلقب الدوري الاسباني الليجا الموسم الماضي على حساب ريال مدريد وبرشلونة.





مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني:-





13 أغسطس فالنسيا ضد خيتافي

14 أغسطس

أوساسونا ضد إسبانيول

ريال مايوركا ضد ريال بيتيس

قادش ضد ليفانتي

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

الأحد 15 أغسطس

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد

برشلونة × ريال سوسيداد

إشبيلية ضد رايو فايكانو سوسيداد

- الاثنين 16 أغسطس

فياريال ضد غرناطة