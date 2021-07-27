نجم الأهلي مهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النيجيري جونيور أجاي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبح مهددًا بالرحيل عن القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الجاري.









وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أجاي أصبح مهددًا بالرحيل عن الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل التراجع الكبير في مستوى اللاعب منذ عودته من الإصابة".









وتابع: "الهدف الذي أحرزه المهاجم الكونغولي والتر بواليا، في شباك الإنتاج الحربي، قد يكون بدايته الحقيقية مع الفريق الأحمر، ويستمر مع الفريق في الموسم المقبل".









وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.







