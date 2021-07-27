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الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع تصورا لتوفير عمالة مدربة بقطاع الإنشاءات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ لجنةً التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين  إن قطاع المقاولات والانشاءات  والتطوير العقاري يحتاج بشكل مكثف الى عمالة فنية مدربة  تكون مؤهلة للعمل في قطاع الانشاءات في ظل ما تقوم به الدولة من مشروعات انشائية عملاقة وكذلك قيام القطاع الخاص بانشاء تجمعات سكنية كبيرة في المدن الجديدة التي تطرحها الدولة وبخلاف ما يحدث من مشروعات بنية تحتية تضم طرق وكباري ومياه وصرف صحي وكهرباء.
 
وقال المهندس داكر عبد اللاه إن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هدفه الاستفادة بهذه المراكز وربطها بالتعليم الفني بشكل اكبر بحيث يتم تحقيق اكبر استفادة منها خاصة ان مراكز التدريب والتعليم الفني منتشرة بمختلف المحافظات ولو تم استغلالها الاستغلال الامثل ببرامج تدريب وخبراء تدريب على اعلى مستوى وربط العمل بالمشروعات بالحصول على دورة بهذه المراكز سيكون هناك جيل جديد من العمالة الفنية المهرة المدربة التي يحتاج اليها سوق العمل .

ودعا داكر عبد اللاه الى الاهتمام بهذه المراكز وتطويرها مع الترويج لها وما تقدمه من دورات وكذلك التواصل مع شركات الانشاءات والعقارات ودعوتهم لمنح دورات تدريب بها للعمالة الموجودة لديهم .

واكد المهندس داكر عبد اللاه ان قطاع الانشاءات يضم قرابة ١٠ ملايين عامل يحتاجون إلى تنمية مهاراتهم وتدريبهم بطرق علمية للمساعدة في الطفرة العمرانية والانشائية التي تحدث في مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناشد المهندس داكر عبد اللاه ايضا ان يتم الاهتمام بشكل اكبر بالتعليم الفني بحيث يكون هدفه اعداد برامج ودراسات يتم بمقتضاها تخريج عمالة فنية مدربة على اعلى مستوي في مختلف القطاعات والمجالات في مصر مع وضع تصور جديد لعمل ومناهج مدارس التعليم الفني في مصر ويتم ربطها بمتطلبات سوق العمل ولا تكون الدراسة بها من اجل الحصول على شهادة تعليمية فقط وعند الدخول في معترك العمل الحقيقي على أرض الواقع يجد الطالب انه لا علاقة لعمله بما درسه .

واكد داكر على أن سوق المقاولات والعقارات يحتاج إلى ضعف العمالة الحالية بالقطاع خاصة أننا نواجه نقصاً في العمالة المدربة.

واضاف داكر أن نهج الدولة ومصر الحديثة الحالية هو ان عنصر الوقت وإنجاز المهام في أقل وقت ممكن  هدف رئيسي واساسي يتم التقييم عليه ومع وجود عمالة مدربة سيتم إنجاز المشروعات بسرعة ومنح العمال أجور تتناسب وخبراتهم.

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