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عاجل.. خبر هام من مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن هناك بعض الكليات التي في حاجة إلى اختبار قدرات قبل الدخول إليها، حتى إذا كان الطالب حاصل على مجموع يقدر بـ100% في الثانوية العامة.

وتابع "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التقديم في مكتب التنسيق مجانًا بنسبة 100% على موقع مكتب التنسيق بداية من 7 أغسطس، مشيرًا الى أن كليات الإعلام والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية، وكليات التمريض والسياحة في حاجة إلى الدخول إلى اختبار قدرات، معقبًا: "اختبار القدارت هيكون بجد".

وطالب الطلاب بعم الانسياق لإعلانات التي تتحدث على اعطاء دورات للتدريب على اختبار القدرات عبارة عن بيزنس، وليس لها علاقة بالواقع، لأن اختبار القدرات بتعلق بموهبة وقدرة الطالب على الالتحاق بمجال معين.

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