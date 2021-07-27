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خبيرة تغذية: الخضار يقوي الجهاز المناعي للجسم ضد كورونا (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:39 م
كساب أحمد
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قال الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة خطيرة جدًا، وتؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر وآلام في العظام، ودهون على الكبد، والكثير من الأمراض الأخرى.


وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الشباب يُصاب بالسمنة بسبب تناول الوجبات السريعة خارج المنزل التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، خاصة إذا كانت الوجبات السريعة يتم تناولها ليلًا، لافتة إلى أن مريض السمنة لا يستطيع مقاومة الغذاء، خاصة إذا كان لديه شهية مرتفعة، ولذلك يكون مريض السمنة في حاجة لعامل مساعد لتقليل ما يتناوله من الطعام مثل تناول البيسليم لتقليل الشهية.



شددت خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تغير المادة الفعالة الخاصة بتقليل الشهية، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثباتا في الوزن، ولكلك هناك ضرورة لتغير عشب البيسليم بالتوت البري بعد فترة للتقليل الشهية.

وأضاف أن خفض الوزن في البداية يكون سهل، مع اتباع أي نظام غذائي، خاصة وأن الجسم يتخلص في البداية من الدهون الأحادية والثنائية، أما الدهون الثلاثية فتأخذ بعض الوقت، لأنها أخذت وقتا طويلا في التكوين داخل الجسم، مشيرة إلى ضرورة تناول الخضروات بصورة كبيرة في الطعام، لأن الخضار يقوي الجهاز المناعي، وهذا لا يُعرض الجسم للفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل انتشار وباء كورونا.



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