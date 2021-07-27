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الساحل حلو بس اسكندرية ليها طعم تاني".. هالة صدقي تستمتع بإجازتها في الأسكندرية"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو لها،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهت "إنستجرام" أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

علقت"صدقي" قائلة:"اسكندريه ماريا"، وظهرت بنضارة شمس،وفستان مشجر مما أثار إعجاب جمهورها.

."وأضافت"الساحل جميل طبعًا ورائع بس اسكندرية ليها طعم تاني وريحة تانيه ليها رونق

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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