هل نجح الفقي في تلبية أمال واحتياجات المواطنين منذ تعيينه محافظا لسوهاج؟



تقبع المحافظة فقيرة الموارد في أحضان الصعيد، وحنايا نهر النيل، وما زالت ينقصها الكثير من اجل تنمية حقيقية، ولكن في الآونة الاخير في ظل عهد الرئيس السيسي اتجهت اليها الانظار وتم إقامة العديد من المشاريع الهامة بها التي اثرت في حياة المواطن السوهاجي، وجاء ذلك تحت إشراف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والذى تولى مهامه في نهاية نوفمبر 2019، خلفا للدكتور أحمد الانصاري الذى تولى محافظا للفيوم.



تنبئ الكثيرون حين تولى اللواء طارق الفقى محافظا لسوهاج، إقامة العديد من المشاريع الهامة او استكمال مشاريع متعثرة بدأت بالفعل، وقد كان، حيث ساهم نشاطه في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة وانجازها في وقت وجيز، والحفاظ على ممتلكات الدولة، ونرصد لكم بعض منها ى النقاط التالية:



◄ الزراعه:



نجح اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج فى الحفاظ على ممتلكات الدولة من اراضى، واسترداد من تم اغتصابة،وقد تم تحرير ما يزيد عن 2506 عقود لتقنين أراضى الدولة بالمحافظة حتى الآن، وبلغ عدد طلبات التقنين 13 ألفا و627 طلبا للتقنين تقريبا، وتم إزالة 7284 حالة تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 3088 فدانا، و9767 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة أكثر من 3 ملايين متر مربع.



◄ حياة كريمة:



افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج العديد من المشروعات الهامة والتى كان لها اثر مباشر على حياة المواطن، فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالعديد من القري فى 7 مراكز بالمحافظة ضمن المرحلة الاولى.

شهدت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى"حياة كريمة" فى عهد اللواء طارق الفقى 166 مشروعا جار تنفيذها فى سوهاج، بتكلفة فاقت 7 مليارات جنية، و55 مليون جنية، فى قطاعات مختلفة، منها التعليم، والري، والمياة والصرف الصحى، والشباب والرياضة، والطرق والكباري والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والصحة، وغيرهم، بمراكز عدة.



◄ الطرق والكباري:



شهدت محافظة سوهاج العديد من المشروعات الهامة التى ساعدت في سيولة الحركة المرورية بسوهاج، ومنها كوبرى الثقافة الجديد والذى افتتحه اللواء طارق الفقي منذ اسابيع قليلة تجريبيا بتكلفة 300 مليون جنية، بعرض يتراوح ما بين 14.5 متر الى 19.5 متر، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، وتنفذه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والهدف من إنشائه تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وسط مدينة سوهاج وتخفيف الازدحام المرورى، ومدة تنفيذ المشروع 18 شهرا.



بالإضافة الى ذلك ايضا تم انشاء محور سوهاج الخارجة بطول 170 كيلو مترا، وبتكلفة تقديرية بلغت مليارا و100 مليون جنيه، الذي يربط المحافظة بالوادي الجديد.

وايضا تحت اشراف اللواء طارق الفقي تم تطوير كورنيش النيل في مدينة أخميم، بطول 2.3 كيلومتر، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أخميم، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه طبيعى ومتنفس لأهالى المحافظة.







وتم ايضا فى عهد اللواء طارق الفقى بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج بطول 1200 متر، وعرض 24.5 متر، بتكلفة إجمالية 184 مليون جنيه، مما سهل الحركة المرورية بالمحافظة.







وافتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، بحي غرب مدينة سوهاج، بطول 500 متر وعرض 40 متر، مما سهل الحركة المرورية بالمنطقة، ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل، وخلق بيئة حضارية لأهالى المحافظة.







وافتتح ايضا التشغيل التجريبي لكوبري جرجا العلوي أعلى السكة الحديد، بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، كما تفقد أعمال الرصف والتجميل أسفل الكوبري، وبالشوارع المحيطة، وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، وسرعة إنجازها، وافتتاح ما تم الانتهاء منه لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



◄الصحة:



شهدت محافظة سوهاج بعض التحديثات فى مجال الصحة بعهد اللواء طارق الفقى، ومنها افتتاح مبنى "ه" بمستشفى سوهاج العام بتكلفة 2 مليون جنية، ويضم وحدة الراية المركزة، وعيادة صحة المرأة، كما افتتح المحافظ محطة توليد الأوكسجين بتكلفة مليون و419 ألف جنيه، وحدة العناية القلبية المركزة، وحدة العناية المتوسطة لأمراض الباطنة بتكلفة 910 ألف جنيها، بالإضافة إلى وحدة السكتة الدماغية، ولأول مرة في سوهاج تم افتتاح وحدة عناية أمراض الصدر والحساسية بمستشفى سوهاج العام، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم أعلي مستوي من الخدمات الطبية للمواطنين.



افتتح ايضا محافظ سوهاج مستشفى الصدر بجزيرة شندويل، بعد إنتهاء أعمال التطوير بتكلفة 20 مليون جنيها، ويعتبر هذا إضافة قوية للمنظومة الصحية بسوهاج بعد تطويره ورفع كفاءته، وزيادة السعة الاستيعابية، وشملت أعمال التطوير جميع أعمال البنية التحتية من أرضيات، وحوائط، وكهرباء، وسباكة، بالإضافة إلى شبكة الغازات، وتانك للأكسجين سعة 6000 متر مكعب، وتوفير مولد كهرباء، وتجهيز 35 غرفة إقامة داخلية بطاقة 70 سرير، بالإضافة إلى إنشاء 2 جناح عناية مركزة بطاقة 14 سرير، و10 أسرة عناية متوسطة.







وتجهيز المعامل الطبية وسكن الأطباء، والتمريض، وأعمال اللاندسكيب التي شملت 1700 متر مسطحات خضراء، و1500 متر بلاط إنترلوك، فضلا عن مقاعد الانتظار.



◄ الاوقاف:



افتتحت مديرية أوقاف سوهاج تحت اشراف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عشرة مساجد جديدة ضمن خطة الإحلال والتجديد مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بارتداء الكمامة والتعقيم.

لا يمكن ان نغفل بعض الانتقادات التى وجهها البعض وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، فمنهم من أعتبرة لم يضيف كغيرة ممن سبقة من محافظين للمحافظة من جديد، وانة لم يتم ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب، والتى كان يأمل فيها الكثيرون منذ تولية محافظا لسوهاج.



وعبر أخرون عن مدى استيائهم لما وصل الية حال المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظة من تدنى الخدمات والبنية التحتية بها، مما لا يوفر فرص عمل للشباب.

واكد مصدر بديوان عام محافظة سوهاج، انة ستجرى تغييرات فى الحكومة والمحافظين خلال ايام قليلة ولكن لا يمكن ان يتكهن أحد ببقاء اللواء طارق الفقي، او رحيلة، فالبعض يتوقع بقاءة بنسبة كبيرة، واخرون يتوقعون رحيلة.



تعتبر محافظة سوهاج أحد اهم محافظات الصعيد التي تصدر الأيادي العاملة لكافة ارجاء المحافظة، ويلم قاطنيها بتوفير فرص عمل وازدهار الحياة فيها للاستقرار الأبدي، وعدم البحث عن فرص عمل في أماكن أخرى.