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وزير قطاع الأعمال عن اجتماعه مع "السيسي": وضع النقط على الحروف

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن اليوم شهد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاطلاعه على بعض المشروعات الخاصة بقطاع الاعمال، التي تستهدف إحداث طفرة وتغير نوعي في إدارة شركات قطاع الاعمال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن اجتماع اليوم وضع النقط على الحروف في بعض الأشياء التي كانت متوقفة مثل مشروع الكتالوج الالكتروني الذي يمكن شركات قطاع الأعمال من التصدير والاستيراد من خلال افتتاح بعض الفروع في الخارج، معقبًا: "عايزين نعمل جسور بين مصر والعالم".

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس على تمويل بعض الشركات في اطار مبادرة الصناعة من خلال الحصول على قروض في صناعة الأدوية والسيارات، لافتَا إلى أن اجتماعه مع الرئيس كان مثمر ومفيد للغاية لوضع حد للمشاريع المعلقة.

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