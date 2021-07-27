"الحنة والريحان".. تعرف على فترة المرض واللحظات الأخيرة في حياة رشدي أباظة



صاحب ملامحه الوسيمة التي مزجت بين الأصول المصرية، والشركسية التي يرجح أن عائلة الأباظية تنتمي لها، والإيطالية نسبة لأسرة والدته، وعضلاته المفتولة، وحديثه المنمق الذي يجيد فيه عدة لغات أجنبية، وضحكته الرنانة المميزة، جعلته يخطف قلوب النساء بسحره المعروف، هو الفنان الكبير رشدي أباظة، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.



في عام 1980، كان يواصل رشدي أباظة، تصوير فيلم "الأقوياء"، الذي شاركه بطولته عزت العلايلي ومحمود ياسين وتوفيق الدقن ونجلاء فتحي، إلا أنه لم يستطع استكمال تصويره بعدما غلبه المرض.



كان "رشدي" اقترب من تصوير معظم مشاهده، فاضطر المخرج أشرف فهمي، الإستعانة بالفنان صلاح نظمي، ليؤدي ما تبقى من هذه المشاهد، وبطريقة حرفية، اختار فهمي بعض الزوايا، حتى لا يظهر وجه نظمي بأكمله.



وكان أيضًا أحمد زكي دور في استكمال مشاهد رشدي أباظة، حيث طالبه المخرج بتقليد صوته، ليتم تركيبه على المشاهد التي جسدها نظمي، وبالفعل أداها "زكي" بشكل جيد، حيث كان معروفًا عنه براعته في تقليد الفنانين والمشاهير.



رفض رشدي أباظة، العلاج علي نفقة الدولة وذلك بعدما وقع الرئيس السادات على القرار فقد كان يرى أنه يمتلك الكثير من المال، ولا يعلم أين يمكنه إنفاق هذه الأموال وكان يقول "في فنانين أهم مني محتاجين للقرار ده".



وبالفعل كتب شيكًا على بياض لشقيقه فكري أباظة لكي يسدد نفقات علاجه وأمر الفنان الراحل بمنح مكافأة مالية لطاقم التمريض الذي كان يرعاه أثناء مرضه بمستشفى العجوزة وذلك قبل أن يدخل في غيبوبة الموت، حيث قال عنهم إنه وجد معهم ما لم يجده مع أهله، وعانى آلامًا مبرحة في الأسبوع الأخير من حياته، وأصيب بالهزال الشديد من آثار إصابته بمرض السرطان.



أمر "رشدي" قبل وفاته ببناء مسجد كبير في مسقط رأسه وأطلق عليه اسم "مسجد التوبة"، وكان يتمنى من الله أن يمد عمره لكي يحج ومن بعدها يتوفاه الله، ولكن ساءت حالته.



وعن طلب "رشدي" قبل وفاته أن يأتوا له بعامل إكسسوار اسمه "عم دنجل" واسمه الحقيقي الحاج عجمي عبدالرحمن، الذي يعرفه رشدي أباظة منذ سنوات عدة، وبحث عنه الفنان إبراهيم خان، حتى وجده، وحينما دخل على "رشدي" مكث معه وتحدث الاثنان لمدة ساعة كاملة ثم خرج ولم يخبر أحدًا عن هذه الجلسة وما دار بها، وكل ما قاله إنه يجب ألا يقوموا بدفن الفنان إلا بعد أن يحضر.



وحينما مات رشدي أباظة، جاء "عم دنجل" ودخل المقبرة وقام بملئها بالحنة والريحان وذلك تنفيذًا لوصيته التي أوصاه إياها قبل مماته، كانت هذه من ضمن الشائعات التي غير الحقيقية التي انتشرت عن الفنان الراحل رشدي أباظة.

