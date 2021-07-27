السياحة: منظومة التأشيرة الالكترونية إجراء تشجيعي لزيارة مصر (فيديو)

كشفت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، التفاصيل المتعلقة بإضافة 28 جنسية جديدة لمنظومة التأشيرة الالكترونية إلى 46 جنسية التي كانت موجودة من قبل ليصل مجموع الدول إلى 74 دولة حول العالم لهم القدرة على الحصول على تأشيرة الدخول لمصر الكترونيًا.



وقالت "سها" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه تم إضافة 28 جنسية جديدة احتفالًا بمرور عام على تدشين هذه المنظومة في يوليو 2020 لتشجيع زيارة مصر من خلال تسهيل الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة مدعومة بـ8 لغات وتستطيع مخاطبة جنسيات كبيرة ولديها ميزة الدفع الالكتروني.



وأضاف أن من يريد زيارة مصر مرة واحدة يمكن دفع 25 دولار ومن يريد الحصول على تأشيرة لأكثر من زيارة دفع 60 دولار، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على هذه التأشيرة في حد أقصى خلال 7 أيام بطريقة مؤمنة تسهل وتشجع السائحين لزيارة مصر.

وأكدت مستشار وزير السياحة والآثار، أن جميع المؤشرات ايجابية ومبشرة وتشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد إقبال كبير على مثل هذا النوع من التأشيرة، موضحة أن الحصول على هذه التأشيرة يحتاج إلى شروط وبعض الأوراق بعد الدخول على الموقع الخاص بهذه المنظومة.









