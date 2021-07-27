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النيابة تأمر بدفن  ضحية انهيار عقار الوراق

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة الشاب "روماني موسى" ضحية انهيار عقار الوراق

أمرت النيابة بانتداب لجنة هندسية لمعاينة عقار الوراق المنهار، والعقارات المجاورة، لإعداد تقرير فني بتفاصيل ما حدث، وتم إخلاء العقارات المجاورة لحين الانتهاء من المعاينة.

كشف أحد أقرباء أسرة صاحب عقار الوراق المنهار، عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجة صاحب العقار بعد إنقاذها من تحت الأنقاض، ونقلها إلى المستشفى.

وأوضح أن السيدة خضعت لعدد من الأشعة للاطئمنان على حالتها الصحية والتأكد من وجود كسور في العظام أم لا، حيث تبين أنه لا يوجد كسور، وتعاني من كدمات متفرقة في الجسد، وجرح في الرأس أخذت بسببه 20 غرزة، وتم نقلها إلى العناية المركزة.

قال شهود عيان إن زوجة صاحب عقار الوراق المنهار، تدعى "ريهام"، وتم إنقاذها  بعد تتبع صوت اغاثاتها، حيث كانت تشكو من إصابات في قدمها.
هذا، وانهار عقار في شارع القومية بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إلى الانهيار.

وانتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى المكان، حيث تبين أن العقار مكون من عدة طوابق، وسعت قوات الأمن إلى فرض كردون أمني وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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