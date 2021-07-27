أولمبياد طوكيو.. أمريكا تضرب موعدًا ناريًا مع هولندا في ربع نهائي كرة القدم للسيدات

يلتقي المنتخب الأمريكي للسيدات، بطل العالم، مع المنتخب الهولندي بطل أوروبا، في دور الثمانية بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو، بعدما تأهلا من دور المجموعات اليوم الثلاثاء.





واكتسح المنتخب الهولندي نظيره الصيني 8 / 2 حيث سجلت كل من لينيث بيرينستين وليمي مارتينز وفيفيان ميديما هدفين، لينهي المنتخب الهولندي المجموعة السادسة متصدرا لها برصيد سبع نقاط، بتسجيله 21 هدفا في ثلاث مباريات، حيث كان تغلب على المنتخب الزامبي 10 / 3 وتعادل مع المنتخب البرازيلي 3/3.





وأنهى المنتخب الأمريكي المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، حصدها من التعادل سلبيا مع المنتخب الأسترالي، اليوم الثلاثاء، علما بأنه خسر أمام المنتخب السويدي صف / 3 وتغلب على المنتخب النيوزيلندي 6 / 1.





وفي بقية مباريات دور الثمانية، يلعب المنتخب البرازيلي، وصيف المجموعة السادسة، مع المنتخب الكندي، وصيف المجموعة الخامسة.





فيما يلعب المنتخب السويدي، متصدر المجموعة السابعة مع المنتخب الياباني، صاحب المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، فيما يلعب المنتخب البريطاني، متصدر المجموعة الخامسة، مع نظيره الأسترالي، صاحب المركز الثالث بالمجموعة السابقة.



