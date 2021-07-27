"الصحة العالمية" تحث باكستان على تكثيف جهودها للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي

دعا ممثل منظمة الصحة العالمية فى باكستان باليثا ماهيبالا، إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء على التهاب الكبد الفيروسى باعتباره مشكلة صحية عامة بحلول عام 2030.





وقال ماهيبالا، فى بيان بمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد، اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء الباكستاني، "إن اليوم العالمى لالتهاب الكبد هو مناسبة للتفكير فى التزامنا تجاه استمرارية خدمات التهاب الكبد وأهداف التخلص منه، التى دعت إليها استراتيجية قطاع الصحة العالمية والمتضمنة فى رؤيتنا الإقليمية: الصحة للجميع بالجميع".





وأضاف أن باكستان لا تزال تواجه العديد من التحديات للقضاء على الفيروسات الكبدية، إذ تسجل البلاد أعلى معدل لانتشار التهاب الكبد الوبائى بنسبة 5% على مستوى العالم، كما لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي.





وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد يضفى مزيدا من التحدي، بما فى ذلك التطعيم والتشخيص والرعاية، مشددا على ضرورة التمسك بالأهداف المتمثلة فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة كجزء من الرؤية الإقليمية تحت شعار "الصحة للجميع بالجميع".





وأوضح ماهيبالا أن نجاح الجهود للقضاء على الفيروسات الكبدية يتطلب توسيع نطاق التدخلات الرئيسية الخمسة الموصى بها وهى تطعيم الأطفال الرضع ضد التهاب الكبد B، ومنع انتقال فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى الطفل، وضمان سلامة الدم والحقن، وتقليل الضرر بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وتنفيذ الاختبارات بهدف العلاج.





وطالب ماهيبالا باكستان بتبنى برنامج وطنى من خلال وزارة الخدمات الصحية الوطنية والتنظيم والتنسيق، قائلا إن باكستان حققت خطوات ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية فى اختبار وعلاج التهاب الكبد الوبائى من خلال الدعم الذى قدمته الحكومة للإدارات الصحية.



