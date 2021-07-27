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أليجري: ستكون سنة مهمة لديبالا فهو يتمتع بحالة بدنية وذهنية رائعة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مدرب فريق يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، الذي أُقيم اليوم الثلاثاء مؤتمر تقديمه، أنه يؤمن كثيرًا بلاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا، ولهذا السبب فإنه يطالبه بتقديم أداء رائع.


وعقد أليغري مؤتمرًا صحافيًا رفقة رئيس النادي، أندريا أنييلي، صرح خلاله: "ستكون سنة مهمة لباولو، رأيته يتمتع بحالة بدنية وذهنية رائعة، إنه قيمة كبيرة تُضاف إلينا، أنتظر منه الكثير، لقد تحدثت معه، ووجدته متحمسًا للغاية، أنا راضٍ، خاصة، عن حماسه".


وأضاف أليغري: "الأرقام تأتي إلى جانبه، يمكنه إثبات قيمته هذا العام، يبلغ ديبالا من العمر 28 عامًا، وهو في سن النضج، لقد تركته وهو فتى يافع، والآن التقيت برجل، إنه يسجل الأهداف ويمرر كرات استثنائية، أؤمن به كثيرًا، وأطالبه بالكثير".


وعاد أليجري، الذي درب ديبالا خلال مرحلته الأولى على رأس الإدارة الفنية لفريق يوفنتوس، إلى النادي ليقوده الموسم المقبل بعد إقالة أندريا بيرلو من منصبه، على خلفية سوء نتائج وأرقام الفريق الموسم الماضي.


ودرب أليجري لاعبه الأرجنتيني ديبالا الملقب بـ "الجوهرة" في الفترة ما بين عامي 2014 و2019 وقّع خلالها اللاعب على 78 هدفًا.


وذكر أليجري خلال مؤتمر تقديمه أن باولو ديبالا سيكون القائد الثاني ليوفنتوس خلال الموسم المقبل.


وبسؤاله بشأن جورجيو كيلليني وأنه أقدم لاعبي يوفنتوس متفوقًا على ديبالا فقال: في يوفنتوس يُحدد القائد ونائبه وفقًا للمدة الذي قضاها اللاعب في الفريق.

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