في ذكرى وفاته.. صور من جنازة رشدي أباظة بحضور عدد كبير من الفنانين



تحل اليوم ذكرى وفاة دنجوان السينما المصرية الفنان الكبير رشدي أباظة، الذي استطاع خطف قلوب الجمهور.



رحل رشدي أباظة، في أثناء مواصلته تصوير فيلم الأقوياء الذي شاركه بطولته عزت العلايلي ومحمود ياسين ونجلاء فتحي.



لم يكن رشدي أباظة، في كامل لياقته فقد كان المرض أقوي منه ولم يتمكن من استكمال مشاهد الفيلم التي كاد أن يقترب من نهايتها، ليرحل عن عمر ناهز 54 عامًا.



عانى "رشدي" آلامًا مبرحة في الأسبوع الأخير من حياته، وأصيب بالهزال الشديد من آثار إصابته بمرض السرطان.



حضر العديد من الفنانين جنازة الراحل وفي صورة نادرة تُظهر لحظة خروج الجثمان من المسجد وسط حضور كثيف من الجمهور الذي عشقه.



توجه بعدها الفنانون إلى المدافن لقراءة الفاتحة عليه وتوديعه الوداع الأخير بينما حضرت طليقته سامية جمال الجنازة متخفية وكانت قد انفصلت عنه قبلها بفترة كبيرة.



ودُفن جثمان رشدي أباظة، الذي شيده على نفقته الخاصة، بمنطقة "نزلة السمان"، وهو بعيد تمامًا عن مقابر الأسرة الأباظية.

