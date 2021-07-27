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صراع تركي على ضم نجم الأهلي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشفت تقارير صحفية تركية اليوم، عن دخول نادي فنربخشة التركي في منافسة شرسة مع جالاطا سراي، من أجل الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، بالموسم الجديد.

وكان جالاطا سراي قدم عرضًا للقلعة الحمراء من أجل استقطاب اللاعب، ولكن العرض لم يرضى طموحات الجانب الأحمر خاصةً مع أهمية اللاعب.

وأكدت صحيفة "تايم التركية"، أن فنربخشة يقتحم الصراع مع جالاطا سراي لضم أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت: "فنربخشة سوف يجلس على طاولة المفاوضات مع الأهلي خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقة لصالحه بشكل رسمي".

وكان النادي الأهلي حدد مبلغ 8 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل ديانج وخروجه من ملعب التتش بالموسم المقبل.

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