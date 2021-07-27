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عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:03 م
أمنية فوزي
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أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير، بالإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت "القصير"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "تين"، على ضرورة اتباعالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متابعة: "جائحة كورونا مستمرة، والوباء موجود، وسلوكيات الإنسان والبشر مهمة".

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي نفذت الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن التدخين من إحدى السلوكيات غير الصحية.

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