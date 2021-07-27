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استشاري نفسي عن قتل الأزواج: "السيدات تقتل 8 من كل 10 رجال"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور وليدي هندي، استشاري الطب النفسي، إن مصر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم العربي في قتل الزوجات للأزواج، مضيفًا أن هناك امرأة قامت وضع 12 قرص فياجرا لزوجها في الطعام، وبعد ذلك قامت بتقطيعه وطهيه وقدمته للعمال، وهذا الأمر حدث في عام 2020 في دولة الإمارات.

وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الأزواج معرضون للقتل أكثر من الزواجات بنسبة 4 لـ1، والمرأة كانت ضعيفة، ولكن الآن الكثير من السيدات "استرجلت"، ولم تصبح مثل السيدات في الماضي، معقبًا: "ربنا يجعل كلمنا خفيف عليهم"

ولفت إلى أن هناك احصائية تقول بأن كل 10 رجال، يقتل منهم 8 رجال على يد سيدات من الأقارب سواء الزوجة أو الأبنة.

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مصر قتل الازواج السيدات القاتلات

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