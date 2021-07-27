خبيرة بالشأن الإفريقي: الأمور خرجت عن السيطرة في إثيوبيا

قال هبة البشبيشي، الخبيرة بالشأن الافريقي، إن هناك تفتت في الجيش الإثيوبي، بسبب فشل آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في إدارة التعددية داخل الجيش الإثيوبي.



وتابع "البشبيشي"، أن هناك 7 آلاف جندي في الجيش الإثيوبي سلموا أنفسهم لقوات إقليم التيجراي، وهذا الأمر يعتبر فضيحة، ولم يحدث في السابق من قبل، لافتة إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة في أديس أبابا، معقبًا: "أول مرة أشوف لرئيس وزراء يقول أنا عندي خيانات متتالية".



وأضافت الخبيرة بالشأن الافريقي، أن فكرة استعادة إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة طرحت سياسيًا من السودان، ولكن هذا الأمر لم يطرح عسكريًا.

