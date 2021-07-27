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أمين اللجنة الأوليمبية: ننظر ميداليات أخرى من هذه اللعبات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة المصرية الأوليمبية، عن أمنياته في أن تحقق البعثة الأوليمبية المصرية في طوكيو 2020 أكثر من خمس ميداليات أوليمبية لتكسر آخر رقم حققته مصر في الدورة الأوليمبية.

وقال "العريان" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن البعثة الأوليمبية المصرية تنتظر ميداليات في الكاراتيه ثم المصارعة ثم الخماسي الحديث.

وأضاف "ننتظر ميدالية ذهبية في الكاراتيه سوف تحسن من ترتيب مصر في جدول الميداليات"، مؤكدًا أنه لا بديل للمنتخب الأوليمبي المصري من الفوز غدًا على المنتخب الأسترالي من أجل التأهل خاصة أنه المنتخب الوحيد الذي لم يحرز أي أهداف.

وأشار إلى أن وصول بطل تنس الطاولة عمر عصر إلى دور الثمانية هو إنجاز حقيقي، موضحًا أن الملاكم عرابي سيبدأ غدا أول مباراة له ضد بطل انجلترا وننتظر منه الحصول على ميدالية تُضاف إلى برونزيتي هداية ملاك وسيف عمر.

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هداية وسيف مصر إتصال هاتفي

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