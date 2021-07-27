عاجل.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

يسعى محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للرحيل عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري، بسبب ابتعاده عن المشاركة أساسيًا.









حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أبو جبل اتجه للبحث عن عروض احتراف خارج مصر خلال الفترة المقبلة، للرحيل عن الزمالك.









وتابع المصدر، أن محمد أبو جبل كلف أحد وكلاء اللاعبين بالبحث عن عرض احتراف خارجي له في دوريات الخليج، من أجل الحصول على فرصة المشاركة التي افتقدها خلال الفترة الماضية مع فريقه.









وابتعد محمد أبو جبل عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك لصالح محمد عواد، ثم محمود عبد الرحيم جنش خلال المباريات الماضية قبل توقف الدوري الحالي.