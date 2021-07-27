يوفنتوس يسعى لاستعادة نجمه من برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي حريص جداً على التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن يوفنتوس يعمل على بيع نجم الفريق الويلزي آرون رامزي حتى يتمكن من إستعادة نجمه السابق بيانيتش.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن وولفرهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين يرغبان في التعاقد مع رامزي ويطمح يوفنتوس في التخلص من النجم الويلزي حتى يستطيع التعاقد مع بيانيتش.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش أصبح خارج حسابات برشلونة في الموسم المقبل علماً بأن النجم البوسني تلقى عروض من روما وإنترميلان الإيطاليين ولكنه يفضل العودة إلى يوفنتوس.



