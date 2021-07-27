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موعد مباراة مصر ضد اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الياباني، غدًا الأربعاء، فى الجولة الثالثة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32/27 في ثاني مواجهات دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليًا في طوكيو.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته، على البرتغال بنتيجة 37 / 31.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة، 8:15 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 صباحا بتوقيت الإمارات.


 

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مصر بأولمبياد طوكيو اليابان

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