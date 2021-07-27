موعد مباراة مصر ضد اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو





يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الياباني، غدًا الأربعاء، فى الجولة الثالثة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32/27 في ثاني مواجهات دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليًا في طوكيو.





ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته، على البرتغال بنتيجة 37 / 31.





ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين.





وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة، 8:15 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 صباحا بتوقيت الإمارات.



