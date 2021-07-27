موعد مباراة مصر ضد اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

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موعد مباراة مصر ضد اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:36 م
غدير أحمد
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يلتقى منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الياباني، غدًا الأربعاء، فى الجولة الثالثة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 32/27 في ثاني مواجهات دور المجموعات، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليًا في طوكيو.
ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته، على البرتغال بنتيجة 37 / 31.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين.
وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة، 8:15 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 صباحا بتوقيت الإمارات.
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