عاجل - قناة ليبيا الرياضية تُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

أعلنت شبكة قنوات ليبيا سبورت عن فوزها بحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2021- 2022 بشكل حصري.





وأكدت شبكة قنوات ليبيا فوزه بحقوق بث بطولة الدوري الايطالي حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد انسحاب شبكة قنوات بين سبورت القطرية من المنافسة.





ورفضت رابطة الدوري الإيطالي جميع العروض المقدمة للحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتذاع البطولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات ليبيا الرياضية.





تردد قناة ليبيا الرياضية 2 HD:









Nilsat 7 W - 12304 H 27500





تردد قناة ليبيا الرياضية 1 SD :









Nilesat 7 W -11766 H 27500



