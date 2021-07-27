وزير النقل: نسبة المشروعات الاستثمارية في القطاع وصلت لـ20%

أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة حريصون على الاستثمار الأمثل لأموال الشعب في تنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة وغير مسبوقة في قطاع النقل.



وقال "الوزير"، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين" اليوم الثلاثاء، إن المشروعات التي تتم حاليًا في قطاع النقل تواكب المشروعات العالمية.



وأشار وزير النقل، إلى أن نسبة المشروعات الاستثمارية في قطاع النقل وصلت لـ 20% من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة.

