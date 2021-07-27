وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط



حيث تبلغ لمركز فرشوط من المستشفي المركزي باستقباله عاملا - 32 سنة مقيم دائرة المركز "في حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه" وأطفاله الثلاثة، مُصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصير ووفاة (الأطفال) أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.



وتوصل تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلي ارتباط زوجة المصاب 26 سنة- ربة منزل) بعلاقة عاطفية - سائق 26 سنة تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.



بمواجهتهما اعترفا وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم (زوجها، أنجالهما)، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



ولقد لفظ 3 أطفال أنفاسهم الأخيرة، نتيجة تناولهم مادة سامة، فيما أصيب والدهم بحالة من الإعياء الشديد، بقرية كوم البيجا، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.



وأوضح مصدر بمرفق الإسعاف، إصابة رأفت جلال 33 عاما، ومصرع أطفاله، آدم، 10 أعوام، وأميرة 9 أعوام، وأمير 6 أعوام، بحالة تسمم نتيجة تناولهم مادة سامة، لم يعرف مصدرها حتى الآن.



تم نقل الجثامين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن قنا، والأمن العام، إلى كشف أسباب حادث وفاة 3 أطفال بمركز فرشوط، نتيجة تناولهم مادة سامة، وإصابة والدهم بحالة إعياء.