الاتحاد الأوروبي: استثمار 122 مليون يورو لنزع سياسات الكربون من الاقتصاد





أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه لأول مرة منذ إنشاء صندوق الابتكار يتم الموافقة على استثمار 118 مليون يورو في 32 مشروعا مبتكرا صغيرا في 14 دولة عضو وفي أيسلندا والنرويج.





وجاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية على موقعها الإلكتروني أن هذه المنح ستدعم المشاريع التي تهدف إلى اتباع تقنيات تعتمد على نسب كربون منخفضة للغاية في الصناعات كثيفة الطاقة والهيدروجين وتخزين الطاقة وانتاج الطاقة المتجددة.





وبالإضافة إلى هذه المنح يستفيد 15 مشروعا في 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج من مساعدة خاصة تصل قيمتها إلى 4.4 مليون يورو بهدف زيادة كفاءتها.





وأكد مسئول أوروبي رفيع المستوى أنه من خلال الموافقة على ضخ هذه الاستثمارات يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ملموسا لمشاريع التكنولوجيا النظيفة في جميع أنحاء أوروبا لتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.





وأضاف البيان أن المفوضية تلقت 32 مشروعا تم اختيارها للحصول على التمويل بعد تقييم خبراء مستقلين لمعرفة مدى مساهمتها في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالتقنيات التقليدية وتعزيز روح الابتكار لتجاوز أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.





وتغطي هذه المشاريع المختارة مجموعة واسعة من القطاعات ذات الصلة لإزالة الكربون من أجزاء مختلفة من قطاعات الصناعة والطاقة في أوروبا.





وتابع البيان أن الدعم الذي سيتم تقديمه كمساعدة فنية مصممة خصيصا من قبل بنك الاستثمار الأوروبي يهدف أيضا إلى زيادة النضج المالي أو الفني في المستقبل وأشار إلى ضرورة الانتهاء من إعداد هذه المشاريع وإتمام جدول أعمالها خلال الربع الأخير من عام 2021 مما يسمح للمفوضية باعتماد قرار المنحة والبدء في صرفها.