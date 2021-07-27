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سامسونج تجلب قلم S Pen لهواتفها القابلة للطي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعمل شركة سامسونج اكورية الجنوبية على تطوير قلم ذكي S Pen مخصص للهواتف القابلة للطي التي ستعلن عنها في مؤتمرها، ليكون القلم الأول من نوعه للهواتف القابلة للطي من سلسلة Z.

كماأكد  تي إم روه، رئيس قطاع الهواتف الذكية في سامسونج عن هذا الأمر، خلال حديثه عما ستكشف عنه الشركة خلال مؤتمرها القادم.

وكما هو معروف، ستقوم الشركة الكورية بالكشف عن عدد من الهواتف القابلة للطي Z Fold و Z Flip، بجانب سلسلة الساعات الذكية Galaxy Watch القادمة مع نظام تشغيل جديد طورته بالاعتماد بالتعاون مع جوجل.

وتعليقًا على عدم إطلاق سلسلة نوت لهذا العام، قال روه إن شركته لن تطلق أي أجهزة نوت هذا العام، لكنها ستعمل على إطلاق مزايا هذه السلسلة رفقة هواتفها الأخرى، وهو ما حصل مع دعم هاتف جالكسي S21 Ultra للقلم الذكي، وسيستمر مع قدوم قلم مخصص للهواتف القابلة للطي القادمة.

وسيساهم دعم الهواتف القابلة للطي للقلم الذكي S Pen في نقلة كبيرة لهذه الأجهزة التي يمكن استغلالها كهواتف أو أجهزة لوحية، حيث سيضيف القلم الذكي الكثير للمستخدمين مع تطبيقات الأعمال والتصميم والرسومات عند استخدام الاستفادة من الشاشة الكاملة للأجهزة.

على نفس الجانب، قال رئيس سامسونج إن هاتف Z Flip سيأتي مع تصميم مغاير، وسيكون أكثر صلابة مع وجود مواد أقوى في عملية التصنيع، فيما سيأتي هاتف Z Fold الجيل الثالث مع ليوفر أفضل تجربة بين الهواتف والأجهزة اللوحية على حد تعبيره.

وبينما تحدث روه عن تطوير قلم ذكي للأجهزة اللوحية وقدوم الأجهزة بصلابة أكبر، فلم يمنح الكثير من التفاصيل حول الأجهزة القادمة، حيث يبدو أن تصريحاته تهدف لرفع حماس المستخدمين قبل المؤتمر وترك المزيد من التفاصيل هناك.

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