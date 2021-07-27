فوز "الزهيرى" برئاسة الاتحاد المصرى للتأمين لدورة جديدة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للتأمين، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في القاهرة، أعضاء مجلس الإدارة في دورة جديدة مدتها أربع سنوات، تبدأ في 21 أغسطس 2021.





وفاز علاء الزهيري الرئيس الحالي للاتحاد بمقعد رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد، كما فاز الدكتور سعيد جبر بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية أيضا حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد.





ووفق النظام الأساسي للاتحاد، فقد أقرت الجمعية عضوية ممثلين اثنين عن شركات التأمين من قطاع الأعمال العام وهما عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.





وأجريت الانتخابات لاختيار تسعة لعضوية مجلس الإدارة من إجمالي 14 مرشحا، خمسة منهم يمثلون شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأربعة يمثلون شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.





وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: حسام علما العضو المنتدب الشركة المصرية للتأمين التكافلي، محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب شركة أورينت للتأمين، أحمد خليفة العضو المنتدب شركة ثروة للتأمين، عادل فطوري العضو المنتدب شركة وثاق للتأمين، أحمد درويش العضو المنتدب شركة رويال للتأمين، عن مقاعد الشركات التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات.





وفاز عن الشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، كل من: عبير حلمي العضو المنتدب شركة الوفاء لتأمينات الحياة، هيثم طاهر العضو المنتدب شركة ميتلايف لتأمينات الحياة، أيمن قنديل العضو المنتدب شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، سعيد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة. وكانت الجمعية العمومية اعتمدت، في بداية اجتماعها، الموازنة التقديرية لعام 2021 / 2022.