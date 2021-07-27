الأولى على الجمهورية تجارة ٥ سنوات في سوهاج: طاعة الوالدين سر نجاحى



سبق وحصل موقع الفجر الإخباري على صورة الطالبة "أسماء زكريا محمد عثمان"، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية التجارية نظام خمس سنوات.



جدير بالذكر أن الطالبة "أسماء زكريا محمد عثمان"، كانت تدرس بمدرسة سوهاج الفنية المتقدمة التجارية، وحصلت على مجموع 441 درجة من 450، بنسبة 98%.



يعمل والد "أسماء زكريا محمد عثمان"، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى الثانوية التجارية نظام خمس سنوات، مدرس للغة العربية، ووالدتها مدرسة رياضيات، وساعدها ذلك فى استذكار الدروس، وتلقت منهم كامل الدعم، الذى ساعدها على الحصول على المركز الأول.



ترغب "أسماء زكريا محمد عثمان" فى الالتحاق بكلية التجارة واستكمال دراستها، وأن تحقق أحلامها وآمال والديها، وأن تكون عند حسن ظنهم بها.







أكدت الطالبة "أسماء زكريا محمد عثمان"، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية تجارة نظام خمس سنوات، أن تفوقها وسر نجاحها طاعة الوالدين.