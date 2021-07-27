بعد إعلان فضه.. رسائل مؤثرة لرئيس مجلس النواب في جلسة الوداع (انفوجراف)

مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج إلى الاصطفاف حول الوطن.



يمكن دومًا الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدًا الاختلاف على الوطن وسلامته.

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الديمقراطية هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





لقد كان المجلس مدركًا لمدى الحاجة إلى التشريع ومدى ملاءمته.



كان منهج المجلس التوفيق بين متطلبات التطور ومتطلبات الاستقرار.



لقد ناقشت القاعة أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءه.

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اعتمد المجلس على لجانه ‏النوعية لإنجاز العديد من المهام.



لقد بذلت لجان المجلس جهودًا مقدرة ظهرت نتائجها المثمرة على صفحة أعمال المجلس.



لقد استطعتم القيام بدوركم الرقابى بشكل مرضي، ‏وعكس صدق نبض الشارع.



استطعتم أن تقيموا جسرًا من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه.



استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية.



بالرغم من كورونا إلا أن المجلس حرص على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية.



وكان المجلس صوته مسموعًا ومؤثرًا فى المحافل الدولية كافة.

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‏ وذلك بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.وترصد بوابة "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز الرسائل التي بعثها المستشار حنفي جبالي، للأعضاء خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا.ما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية.مسؤوليتنا مساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته.أهم ما يميز المجلس هو احتواؤه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل الشعب.من الإنصاف أن نقول أن المعارضة ما أخذت حظًا مثلما أخذت فى هذا المجلس.‏ ‏الأغلبية ما وجهت نقدًا مثلما وجهت فى هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم.كنت مؤمنًا عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهدًا فى دعم الممارسة الديمقراطية.ما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطى، إذ إن نجاح المجلس ينسب إلينا جميعًا.