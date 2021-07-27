برلماني يكشف رقم صادم حول تكلفة بعثة مصر بأولمبياد طوكيو (فيديو)

كشف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن سبب تقدمه بطلب إحاطة حول أخفاق بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.



وقال "الجاهل"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو هي الأكبر في تاريخ مصر، وبلغت 146 لاعب، ورغم ذلك لم تحصل مصر سوى على ميداليتين، وهذا دليل على التسرع في إعداد البعثة.



وأشار إلى أن بنات مصر في الأولمبياد ارتدن ملابس رجالي، معقبة:" ليه ما لبسوش ملابس نسائية فرعونية تدل على حضارة مصر، كل الرياضين زعلانين من الموضوع دا"



ولفت إلى أن خط انتاج الفنان تامر حسني أسند أليه تصميم ملابس بعثة مصر لأولمبياد طوكيو، وهذا الانتاج كان الأول لخط ملابس تامر حسني، معقبًا: "هو أنا أجرب في بعثة مصر لطوكيو"، لافتًا إلى أن بعثة مص لطوكيو كلفت خزانة الدولة 280 مليون جنيه وهي الأكبر في تاريخ مصر، معقبًا:" كنت أتمنى انها تكون الاكبر في حصد الجوائز"

