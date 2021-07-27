"مشهد مؤسف ومستفز".. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قطار سيدي جابر

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة يظهر فيها عامل بالسكة الحديد يجمع القمامة داخل إحدى عربات القطار، معلقًا عليها: "مشهد مؤسف ومستفز، لا يمكن أن تراه في اليابان".



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الصورة لإحدى عربات القطار في محطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.



واستطرد: "صورة لا أتمنى أن أراها في أي مكان"، متابعا "هل أنت كمواطن صالح بتعمل دا في بيتك، وأيه الهواية أنك تخرب وتكون مخربًا بالشكل ده!!".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "القطر ده بتاعك أنت ومن مال الشعب وليس الحكومة ويجب الحفاظ عليه وعليك أن تتركه كما وجدته نظيفًا"، مؤكدًا: "دفعنا مئات المليارات حتى يكون المرفق نظيفًا".



وأردف الإعلامي أحمد موسى، "رئيس الجمهورية بيعمل كل حاجة نظيفة عشان المصريين"، مضيفًا: "ولكن مشهد القمامة في القطر ميرضيش حد وهل يمكنك العيش وسط القمامة".



وطالب الإعلامي أحمد موسى الفريق كامل الوزير، وزير النقل بشكر العامل –الذي يظهر في الصورة ينظف عربة القطار- على لسان المصريين، مردفًا "وعلى لساني أنا شخصيًا".



واختتم الإعلامي أحمد موسى، حافظ على أي مرفق ولا تستبيحه واعتبره بيتك ومكانك، معبرا عن أمله ألا يتكرر هذا المنظر في أي مكان، حتى يبقى هذا المرفق ويواصل مسيرة التنمية فيه.

