موعد مباراة ليفربول ضد هيرتا برلين الودية استعدادًا للموسم الجديد

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة استعدادات ليفربول عن طريق مشاركته في المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.









وتعتبر مباراة ليفربول أمام هيرتا برلين المباراة الودية الرابعة التي يخوضها الليفر أثناء الفترة التحضيرية في ضوء استعدادًا الموسم الجديد وذلك بعد خوضه مباريات أمام كلًا من فاكر إنسبروك وشتوتجارت وماينز.









يذكر أن مباراة ليفربول الودية الأولى أمام فاكر إنسبروك النمساوي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما بينما كنات مباراة ليفربول الودية الثانية أمام شتوتجارت الألماني والتي انتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وكانت المباراة الودية الثالثة لفريق ليفربول أمام ماينز والتي انتهت بفوز الحمر بهدف نظيف.









ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وهيرتا برلين الألماني الودية يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021.









وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساًء بتوقيت مصر والساعة التاسعة والثلث مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والثلث مساًء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية