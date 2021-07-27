Advertisements

"انبهرا بكنوزه" سفيرا جنوب أفريقيا وأورجواي يزوران متحف الحضارة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا من السفراء الأجانب في القاهرة، ومنهم جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة وسفير جمهورية أوروجواي،حيث قاما بزيارة سياحية للمتحف، وكان فى استقبالهما أمناء المتحف.

ويواصل المتحف استقبال زائريه، الذين يحرصون على مشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور ممثلاً في الكنوز الأثرية المعروضة والمومياوات الملكية.

وجاءت زيارة السفيران فى إطار الشغف بالحضارة المصرية ومتابعة كل جديد خاص بها، حيث بدأت زيارة سفير جنوب أفريقيا بتعريفه بما يضمه المتحف من كنوز أثرية والإمكانيات الضخمة التى يمتلكها.

وتفقد السفير مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأبدى انبهاره بفكرة المتحف ورؤية معالم حضارتها من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو "متحف الحضارة".

أما جولة سفير أورجواى فقد تضمنت قاعتى العرض المركزى والمومياوات ، تعرف من خلالها على مقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي، واعرب عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل المتحف من عظمة الحضارة المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متحف الحضارة سفراء الدول المتحف القومي للحضارة المصرية

أخبار تهمك

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. ريال مدريد يُعلن رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة مصر ضد اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

منذ 43 دقيقة

خبيرة بالشأن الإفريقي: الأمور خرجت عن السيطرة في إثيوبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

فسحتك في العيد.. "المتحف المصري قريب وعلى قد الإيد"

جولة لوزيري السياحة والتعليم العالي و25 سفيرا بمتحف الحضارة

نقل "حاكم دندرة" من الإسكندرية إلى متحف الحضارة بالفسطاط

السياحة والآثار تحتفل بمرور 118 عام على افتتاح متحف التحرير بحضور سفراء العالم

متحف الحضارة يناقش استقبال 22 مومياء ملكية فرعونية وافتتاح قاعته الرئيسية

استقبال الزوار وتأهيل المومياء.. ماذا يحدث في متحف الحضارة بعد موكب المومياوات الملكية؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان