"انبهرا بكنوزه" سفيرا جنوب أفريقيا وأورجواي يزوران متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا من السفراء الأجانب في القاهرة، ومنهم جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة وسفير جمهورية أوروجواي،حيث قاما بزيارة سياحية للمتحف، وكان فى استقبالهما أمناء المتحف.





ويواصل المتحف استقبال زائريه، الذين يحرصون على مشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور ممثلاً في الكنوز الأثرية المعروضة والمومياوات الملكية.





وجاءت زيارة السفيران فى إطار الشغف بالحضارة المصرية ومتابعة كل جديد خاص بها، حيث بدأت زيارة سفير جنوب أفريقيا بتعريفه بما يضمه المتحف من كنوز أثرية والإمكانيات الضخمة التى يمتلكها.





وتفقد السفير مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأبدى انبهاره بفكرة المتحف ورؤية معالم حضارتها من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو "متحف الحضارة".



