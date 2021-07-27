الطريق نحو اللقب.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري









يستعرض لكم " الفجر الرياضي"، مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بحثًا عن اللقب.





ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مواصلة تفوقه في النقاط على النادي الأهلي وتوسيع الفارق، ليتوج بلقب الدوري هذا الموسم.





ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة.





- مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري الممتاز:





الزمالك أمام غزل المحلة، يوم الثلاثاء 3 أغسطس

الزمالك ضد الاتحاد السكندري، يوم الجمعة 6 أغسطس

ضد الإسماعيلي، يوم الخميس 12 أغسطس

ضد وادي دجلة، يوم الإثنين 16 أغسطس

ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة 20 أغسطس

ضد الإنتاج الحربي، يوم الأحد22 أغسطس

ضد البنك الأهلي، يوم الأربعاء 25 أغسطس



