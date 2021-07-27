فولفو تغير استراتيجيتها في تسمية السيارات!

اعتمدت فولفو على إطلاق أسماء مكونة من أحرف وأرقام لسياراتها منذ سنوات، ولكن لن يستمر ذلك للأبد، حيث تسعى الشركة لتغيير استراتيجيتها في تسمية السيارات!





في حديث الرئيس التنفيذي لشركة فولفو Hakan Samuelsson فإن بديلة XC90 ستحصل على اسم عاطفي أكثر من المجموعة المعروفة من الأرقام والحروف: "ذا نظرت إلى السيارات اليوم ، فجميعها تحمل أسماء هندسية للغاية: XC ، T8 ، All-Wheel-Drive ، وكامات علوية مزدوجة، كلها مواصفات مخفية عن العيون في العديد من السيارات".



