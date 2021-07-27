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فولفو تغير استراتيجيتها في تسمية السيارات!
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:48 م
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اعتمدت فولفو على إطلاق أسماء مكونة من أحرف وأرقام لسياراتها منذ سنوات، ولكن لن يستمر ذلك للأبد، حيث تسعى الشركة لتغيير استراتيجيتها في تسمية السيارات!
في حديث الرئيس التنفيذي لشركة فولفو Hakan Samuelsson فإن بديلة XC90 ستحصل على اسم عاطفي أكثر من المجموعة المعروفة من الأرقام والحروف: "ذا نظرت إلى السيارات اليوم ، فجميعها تحمل أسماء هندسية للغاية: XC ، T8 ، All-Wheel-Drive ، وكامات علوية مزدوجة، كلها مواصفات مخفية عن العيون في العديد من السيارات".
ووضح Samuelsson “نحن نتحدث عن هندسة معمارية جديدة تماماً، جيل جديد من السيارات الكهربائية المولودة بالكامل مع الحوسبة المركزية. من الجيد والواضح الإشارة إلى أن هذه بداية جديدة، ولهذا السبب لن يكون لدينا أرقام وحروف، وهو نوع هندسي من الأسماء. سنمنح السيارات المستقبلية اسماً لأنك تعطي اسمًا لطفل حديث الولادة”.
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