Advertisements

ياسمين صبري تتألق بأطلالة جديدة لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صور لها بإطلالة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور
والفيديوهات"إنستجرام".

نشرت"صبري" الصور،وهي مرتدية فستان مشجر،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أبرز جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، محمد دياب، نهال عنبر، هبة مجدي، إخراج مرقس عادل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة لافجر

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يُعلن رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ ساعة و نصف

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 15 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأزرق .. ياسمين صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

بالأحمر.. هبة مجدي تتألق عبر "إنستجرام"

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

هبه مجدي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

بالأسود.. غفران محمد تتألق في أحدث ظهور

بالأصفر.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:15 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

08:03 م

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان