ياسمين صبري تتألق بأطلالة جديدة لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صور لها بإطلالة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور

والفيديوهات"إنستجرام".



نشرت"صبري" الصور،وهي مرتدية فستان مشجر،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أبرز جمال ملامحها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، محمد دياب، نهال عنبر، هبة مجدي، إخراج مرقس عادل.



