وكيل مجلس النواب: قدمنا 960 طلب إحاطة في دور الانعقاد الحالي



قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب الحالي وضع مصالح الوطن نصب عينيه، لافتًا إلى أنهم قدموا 960 طلب إحاطة في دور الانعقاد الحالي.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مجلس النواب الحالي بدأ أعماله باستدعاء الحومة، وبدأ دور رقابي قوي.



وأشارت إلى أنه كان هناك تعاون تام بين مجلس النواب والحكومة خلال دور الانعقاد الأول، متابعة: "العدد الكبير من الأحزاب السياسية في المجلس خلق نوع من التعدد والتنوع في التركيبة السياسية".

