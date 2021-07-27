لميس الحديدي تُعلن توقف برنامجها "كلمة أخيرة" (فيديو)

أعلنت الاعلامية لميس الحديدي، إنتهاء الموسم الاول من برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مشيرة إلى أن البرنامج سيتوقف خلال شهر أغسطس، لمدة شهر على أن يعاود مجددًا مطلع سبتمبر المقبل



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية، مساء الثلاثاء،: "اليوم حلقة نهاية الموسم الاول من برنامج " كلمة اخيرة "، والذي بدأ في أكتوبر: نستأذن المشاهدين في أن نأخذ شهر أغسطس إجازة، وهي إجازتي السنوية المعتادة، منذ أن بدأت عملي في مجال الاعلام،على أن نعود أول سبتمبر.



وكشفت الحديدي أنه خلال شهر أغسطس ستبقى مواعيد البرنامج كما هي وستشمل إعادات لاجمل حلقات ولقاءات النجوم معقبة: "أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والادب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت، ونوقشت خلال الموسم الاول وسيتم تجميع حلقات وفقرات مجمعة"



وأتمت: هنتفضلوا تشوفنا في الإعادة على مدار أغسطس مش هنتغيب على أن نعود للبث المباشر مطلع سبتمبر.

