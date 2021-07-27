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بسمة وهبة: الدولة دخلت عش الدبابير وتحارب مافيا مخالفات المباني

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:14 م
أمنية فوزي
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أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الحكومة والدولة قررت تدخل عش الدبابير وتحارب مافيا فساد مخالفات المباني والاعتداء على الأراضى، معقبة: حتى الناس اللى حرضت ضد قوانين التصالح.. السنتها اتقطعت وهى شايفة الكوارث دى.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن الدولة واجهت حملات خبيثة من التشكيك وحملات التحريض، بعد موقفها من مواجهة البناء العشوائي، معقبة: دى حملات خبيثة ولا يفرق معاها حق البلد ولا دم المواطن.. وكل هدفها الشوشرة والتشكيك وخلاص.

واستطردت قائلة: هضم صوتى لصوت السيد رئيس الوزراء لما قالها صريحة، كفانا بناءً عشوائيا وعلى الأراضي الزراعية، الدولة لن تسمح بذلك، لأن اللى حصل النهاردة واللى حصل قبل كده بيقول بشكل واضح إن الحكومة صح.

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