حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

أمرت جهات التحقيق، بحبس الفتاة التي تطلق على نفسها "كائن الهوهوز" وصديقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والخروج على قيم المجتمع من خلال بث فيديوهات، تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.





وكان قال أشرف فرحات المحامي، إنه تم القبض على "ياسمين عبدالرازق"، المعروفة إعلاميًا بـ"كائن الهوهوز"، بالإضافة إلى القبض على الشاب أسامة المدعي أنه زوجها منذ قليل حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم بمحافظة الإسكندرية.





وكشف المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغ المقدم ضد "ياسمين عبدالرازق الفولي" والمعروفة إعلاميًا "بكائن الهوهوز"، عن تفاصيل وملعومات جديدة حول الفتاة والبلاغ، موضحًا أن عمرها حوالي 31 سنة، وأن زوجها طلقها منذ أكثر من شهر وعشرة أيام بسبب سلوكها، مشددًا على أن أهل الفتاة من الصعيد ولا يرضون عما تفعله، وأن اختها هي التي تواصلت معه للكشف عما تفعله "ياسمين" وتقديم بلاغ ضدها.





وأوضح "فرحات"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الشاب الذي يظهر مع الفتاة في مقاطع الفيديو أصغر منها ويبلغ من العمر 21 عامًا، وهو يدعى "أسامة" وليس زوجها.





وشدد، على أن الفتاة تعيش في منطقة العجمي الهانوفيل وهي أم لطفلين، وهاربة من محل سكنها والمباحث تبذل قصار جهدها للوصول إليها هي ومن معها، مؤكدًا أن أسرتها بالكامل يتبرأون منها.





يذكر أنه تقدم المحامي، ببلاغ الكتروني عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب "بكائن الهوهوز" وهو حساب يعرض من خلاله أحد الأشخاص فيديوهات له وزوجته حال تلفظهما ألفاظا وإيحاءات جنسية لكسب الأموال.



