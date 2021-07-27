Advertisements

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت جهات التحقيق، بحبس الفتاة التي تطلق على نفسها "كائن الهوهوز" وصديقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والخروج على قيم المجتمع من خلال بث فيديوهات، تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.

وكان قال أشرف فرحات المحامي، إنه تم القبض على "ياسمين عبدالرازق"، المعروفة إعلاميًا بـ"كائن الهوهوز"، بالإضافة إلى القبض على الشاب أسامة المدعي أنه زوجها منذ قليل حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم بمحافظة الإسكندرية.

وكشف المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغ المقدم ضد "ياسمين عبدالرازق الفولي" والمعروفة إعلاميًا "بكائن الهوهوز"، عن تفاصيل وملعومات جديدة حول الفتاة والبلاغ، موضحًا أن عمرها حوالي 31 سنة، وأن زوجها طلقها منذ أكثر من شهر وعشرة أيام بسبب سلوكها، مشددًا على أن أهل الفتاة من الصعيد ولا يرضون عما تفعله، وأن اختها هي التي تواصلت معه للكشف عما تفعله "ياسمين" وتقديم بلاغ ضدها.

وأوضح "فرحات"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الشاب الذي يظهر مع الفتاة في مقاطع الفيديو أصغر منها ويبلغ من العمر 21 عامًا، وهو يدعى "أسامة" وليس زوجها.

وشدد، على أن الفتاة تعيش في منطقة العجمي الهانوفيل وهي أم لطفلين، وهاربة من محل سكنها والمباحث تبذل قصار جهدها للوصول إليها هي ومن معها، مؤكدًا أن أسرتها بالكامل يتبرأون منها.

يذكر أنه تقدم المحامي، ببلاغ الكتروني عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب "بكائن الهوهوز" وهو حساب يعرض من خلاله أحد الأشخاص فيديوهات له وزوجته حال تلفظهما ألفاظا وإيحاءات جنسية لكسب الأموال.

وقال فرحات، في بلاغه إنه وبصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع يقدم هذا البلاغ ضد أحد الأشخاص وزوجته قاما بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" لبث مقاطع فيديو قصيرة بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور، ويقال عبر تصريحهما إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها "منار" ويقدمون أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدنية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كائن الهوهوز حبس فتاة تيك توك بوابة الفجر النيابة الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم ملف رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خبيرة بالشأن الإفريقي: الأمور خرجت عن السيطرة في إثيوبيا

منذ ساعة

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 13 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنقاذ زوجة صاحب عقار الوراق المنهار ونقلها للمستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الطريق نحو اللقب.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. ريال مدريد يُعلن رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد مباراة مصر ضد اليابان في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

07:01 م

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

06:09 م

ليس نيمار ولا دي ماريا أو مبابي.. ميسي يطالب لابورتا بضم نجم باريس سان جيرمان

05:33 م

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

03:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان