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تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شيع المئات من أهالي قرية طحا نوب، التابعة لمدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، جثامين كلًا من الملازم طيار محمود جمال نبراوي، والملازم طيار حسن نصرالله، والمهندس حسين يحيي الحسيني أبو ستيت، بمسقط رأسهم، والذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم على طريق العلمين الجديدة.

وفى سياق متصل، تحولت صفحات مدينة وقري شبين القناطر، على مواقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"، لسرادق عزاء، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

وكان قد لقى ضابطان ومهندس، مصرعهم اثر حادث بطريق العلمين الجديدة، اثناء عودتهم من قضاء اجازة وهم فى طريقهم للعودة لمسقط رأسهم، حتى لقوا وفاتهم.
تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 
تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 
تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 
تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 
تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 
تشييع جثامين ضابطين ومهندس لقوا مصرعهم في حادث بالقليوبية (صور) 

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