محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن «عمارات ألماظة»: سنصرف لهم التعويضات وأكثر

حسم المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الجدل بشأن صرف التعويضات لسكان شارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة، المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذي دخل حيز مخطط التوسعة.



وقال "صابر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه سيتم إزالة الصف الأول من العقارات المُطلة على شارع حسين كامل سليم فقط، وذلك بعد حصرها من الجهات واللجان المختصة.



وأكد "نائب محافظ القاهرة" سيتم دفع التعويضات لسكان هذه العقارات بالسعر الحالي للمنطقة وأكثر، على الرغم من أنها ملك لمحافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة، ولكن سنتعامل معهم على أنهم ملاك.



وعن المستحقين للتعويضات بالشارع، أوضح، المستأجر القديم سيحصل على 50% من المبلغ، وبالنسبة للمالك سيحصل على المبلغ كاملًا، أما الإيجار الجديد لم يحصل على شئ.