محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن «عمارات ألماظة»: سنصرف لهم التعويضات وأكثر

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محافظة القاهرة تحسم الجدل بشأن «عمارات ألماظة»: سنصرف لهم التعويضات وأكثر
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:23 م
إسماعيل منطاوي
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حسم المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الجدل بشأن صرف التعويضات لسكان شارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة، المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذي دخل حيز مخطط التوسعة.
وقال "صابر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه سيتم إزالة الصف الأول من العقارات المُطلة على شارع حسين كامل سليم فقط، وذلك بعد حصرها من الجهات واللجان المختصة.
وأكد "نائب محافظ القاهرة" سيتم دفع التعويضات لسكان هذه العقارات بالسعر الحالي للمنطقة وأكثر، على الرغم من أنها ملك لمحافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة، ولكن سنتعامل معهم على أنهم ملاك.
وعن المستحقين للتعويضات بالشارع، أوضح، المستأجر القديم سيحصل على 50% من المبلغ، وبالنسبة للمالك سيحصل على المبلغ كاملًا، أما الإيجار الجديد لم يحصل على شئ.
وقال "صابر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه سيتم إزالة الصف الأول من العقارات المُطلة على شارع حسين كامل سليم فقط، وذلك بعد حصرها من الجهات واللجان المختصة.
وأكد "نائب محافظ القاهرة" سيتم دفع التعويضات لسكان هذه العقارات بالسعر الحالي للمنطقة وأكثر، على الرغم من أنها ملك لمحافظة القاهرة وشركة مصر الجديدة، ولكن سنتعامل معهم على أنهم ملاك.
وعن المستحقين للتعويضات بالشارع، أوضح، المستأجر القديم سيحصل على 50% من المبلغ، وبالنسبة للمالك سيحصل على المبلغ كاملًا، أما الإيجار الجديد لم يحصل على شئ.
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