نائب محافظ القاهرة: سيتم إزالة منطقة عزبة المطار قريبًا

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نائب محافظ القاهرة: سيتم إزالة منطقة عزبة المطار قريبًا
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:24 م
إسماعيل منطاوي
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أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشرقية، أنه سيتم إزالة منطقة عزبة المطار بمنطقة الهايكستب التابعة لحي النزهة، خلال الفترة القادمة، لضمها لقاعدة شرق الجوية.
وأوضح، "صابر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، سيتم إزالة حوالي 122 عقار من عزبة المطار والتي تضم 157 أسرة، وتم عمل حصر بالكامل للأسر الموجودة لتعويضهم ماديًا.
وفي سياق أخر، أكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لجميع المستحقين في نطاق شارع المشروع بحي المطرية، وسيتم إزالة حوالي 159 عقار، لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور ومحور مسطرد، حيث يبلغ طول المحور ١٦ كم ، يربط بين محطة عدلي منصور وجوزيف تيتو مروراً بتقاطع جسر السويس ثم شارع ٦ أكتوبر وشارع المشروع وربط طريق بنها الحر.
وأوضح، "صابر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، سيتم إزالة حوالي 122 عقار من عزبة المطار والتي تضم 157 أسرة، وتم عمل حصر بالكامل للأسر الموجودة لتعويضهم ماديًا.
وفي سياق أخر، أكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لجميع المستحقين في نطاق شارع المشروع بحي المطرية، وسيتم إزالة حوالي 159 عقار، لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور ومحور مسطرد، حيث يبلغ طول المحور ١٦ كم ، يربط بين محطة عدلي منصور وجوزيف تيتو مروراً بتقاطع جسر السويس ثم شارع ٦ أكتوبر وشارع المشروع وربط طريق بنها الحر.
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