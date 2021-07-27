نائب محافظ القاهرة: سيتم إزالة منطقة عزبة المطار قريبًا

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشرقية، أنه سيتم إزالة منطقة عزبة المطار بمنطقة الهايكستب التابعة لحي النزهة، خلال الفترة القادمة، لضمها لقاعدة شرق الجوية.



وأوضح، "صابر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، سيتم إزالة حوالي 122 عقار من عزبة المطار والتي تضم 157 أسرة، وتم عمل حصر بالكامل للأسر الموجودة لتعويضهم ماديًا.



وفي سياق أخر، أكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لجميع المستحقين في نطاق شارع المشروع بحي المطرية، وسيتم إزالة حوالي 159 عقار، لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور ومحور مسطرد، حيث يبلغ طول المحور ١٦ كم ، يربط بين محطة عدلي منصور وجوزيف تيتو مروراً بتقاطع جسر السويس ثم شارع ٦ أكتوبر وشارع المشروع وربط طريق بنها الحر.