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تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تقام غد الأربعاء مواجهات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية حيث تضم المجموعة المنتخب المصري الأولمبي رفقة منتخبات إسبانيا و الأرجنتين و أستراليا.


تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة 

و يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة صعبة غدا الأربعاء أمام نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية.


ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفراعنة الأولمبي ضد أستراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات في تمام الساعة الواحدة من مساء غد الأربعاء.


وتنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد أستراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة القطرية.


ويبث تردد قناة Bein sport المفتوحة على الترددات التالية :

beiN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 11054 H 27500. .

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مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو مصر وأستراليا اولمبياد طوكيو

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