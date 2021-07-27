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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر رابط live للاستعلام عنها بالأسم ورقم الجلوس.. ادخل هنا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:19 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
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احتلت نتيجة الدبلومات الفنية 2021 مؤشرات بحث جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، حيث يفصلنا أيام قليلة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس (الزراعية/الصناعية/الفندقية/التجارية) عبر لينك موقع البوابة الالكترونية للتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلنت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال الساعات المقبلة ، بجميع التخصصات (الزراعية/الصناعية/الفندقية/التجارية) بنظامي 3 و 5 سنوات.

ويجري وزير التعليم، كما هو معتاد اتصالا هاتفيا بالطلاب الأوائل وتهنئتهم لتفوقهم بامتحانات الدبلومات الفنية.

كما أضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات تمت بدقة داخل الكنترولات وجرى مراجعتها، وحصل كل طالب على حقه، حيث جرى تصحيح جميع إجابات الطلاب طبقا لنموذج الإجابة بشكل يراعي مصلحة الطالب، ودون التقيد بإجابة نموذجية واحدة.


وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية 2021  بالاستعلام على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني).

مؤكدة أنّه سيتم إعلانها غدا بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم

وأوضحت وزارة التربية التعليم، الخطوات التي يتبعها طلاب الدبلومات الفنية 2021، للحصول على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم ونشرها عبر بوابة التعليم الفني، وترصد السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (اضغط هنــــــــــــا).

- الدخول على بوابة التعليم الفني (اضغط هنــــــــــــا).

- الضغط على مجال واختيار التخصص (صناعي- زراعي - تجاري).

- اختيار عدد السنوات (3 أو 5).

- إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.

وتجدر الإشارة إلى أن 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية للدبلومات الفنية في جميع التخصصات، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كما اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ الشؤون القانونية بوزارة التعليم، حققت في جميع المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال الامتحانات، ومحاضر الغش التي تم تحريرها للطلاب الغشاشين خلال الامتحان، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم طبقا للقانون مكافحة الغش 105 لسنة 2020.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر رابط live للاستعلام عنها بالأسم ورقم الجلوس.. ادخل هنا

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